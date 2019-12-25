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توتنهام يمنع مشجعاً من حضور مبارياته

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعرفه على المشجع الذي ألقى بعبوة على كيبا أريزابالاغا حارس مرمى خلال مباراة الفريقين الأحد، وذلك قبل لحظات من تعرض أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي لهتافات عنصرية من قبل جماهير توتنهام، خلال المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

وأوضح توتنهام في بيانه أنه أصدر عقوبة فورية بحق الشخص المتورط في تلك الواقعة، وأضاف البيان: علينا مواصلة اتخاذ الإجراءات القوية الممكنة بحق أي شخص يتصرف على هذا النحو، أما تحقيقاتنا بشأن ادعاءات تعرض مدافع تشيلسي أنطونيو روديغر مازالت مستمرة.

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