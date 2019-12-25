الظفرة يفوز بمباراة «الدراما» مع عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كانت مباراة الظفرة وعجمان الأجمل في دور ال16 وانتهت بفوز درامي ل«الفارس» على حساب «البرتقالي» بركلات الترجيح 9-8، ومن المفارقات أن اللاعبين ال22 الذين أنهوا اللقاء بوقته الإضافي سددوا ركلات الترجيح بمن فيهم حارسا المرمى.

كانت المباراة درامية، حيث أهدر حارس مرمى الظفرة ركلة ترجيح، لكنه لعب بعد ذلك دور البطل، في حين سجل حارس مرمى عجمان ركلته بطريقة رائعة.

كما أن المدافع المخضرم وحيد إسماعيل أهدر ركلة لعجمان، رغم أن المدرب أيمن الرمادي أشركه في الدقيقة الأخيرة من أجل التسديد.

من جهته، شدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة على رغبة «الفارس» في تكرار سيناريو الموسم الماضي والوصول إلى نهائي الكأس.

وقال رازوفيتش: هدفنا الاستمرار في البطولة حتى النهائي،الآن نطوي صفحة الكأس ونبدأ التحضير لمباراة مهمة أمام الشارقة في الدوري الجمعة.

وبدوره، أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن البرتقالي قدم مباراة جيدة بالرغم من اللعب بأجنبي واحد عقب خروج تراولي مصاباً وعدم الدفع بالغاني أوسو.

وكشف أن الغاني وليام أوسو أصيب بكدمة في العضلة في مباراة الشارقة وفضلنا عدم المجازفة به من بداية المباراة، والآن تفكيرنا في التجهيز لمباراة الدوري المقبلة أمام حتا، خاصة أن اصابة تراولي بكدمة بسيطة ووليام سيكون اكتمل شفاؤه.

من جهته،أوضح السناني أنه اختار تسديد الركلة الثالثة بنفسه وليس بقرار من المدرب، مشيراً إلى أنه شعر بالخوف بعد إهداره الركلة من أن يخسر الظفرة المباراة.