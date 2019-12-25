النصر يحبط مفاجأة ضمك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أحبط النصر المفاجأة التي أعدها مضيفه ضمك على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز ليخرج فائزاً في النهاية 4-2، بعد أن كان متأخراً حتى الدقيقة 76 بهدفين لهدف ضمن ثمن نهائي كأس الملك السعودي ليتأهل أصفر العاصمة إلى ربع النهائي.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق مازن أبو شرارة (37 و44) قبل أن يبدأ النصر الريمونتادا بقيادة المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل ثلاثة أهداف منها هدفان من نقطة الجزاء (45+5 و82 و86)، وهدف ليحيى الشهري (76). وشهد اللقاء طرد لاعب ضمك مهند النجعي (67).