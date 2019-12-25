سعود بن صقر يشهد منافسات مهرجان محمد بن زايد للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة منافسات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «السوان - 2019»، كما شهد السباقات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع دول الخليج العربي.

وحلقت «مراسيل» لصالح محمد بن نصرة العامري مع ناموس الشوط الرئيسي الأول لفئة الحقايق ومسافة 4 كلم محرزة المركز الأول ونالت الكأس ومليون ونصف المليون درهم، وجاءت في المركز الثاني «تهاني» لنصيب عيسى محمد المنصوري، ووصلت في المركز الثالث «بغداد» لغصاب مصبح راعي الطيرة العامري، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كسب «عجيب» لسعيد محمد بالشرقي العامري المركز الأول والبندقية ومليون درهم بعد أن أنهى السباق في المركز الأول، تاركاً المركز الثاني ل «سمران» لسلطان عبدالله سعيد الجعفري، ووصل في المركز الثالث «مشعل» لسالم كاسب خليفة المسافري.

واستطاعت «منحاف» لسلطان سيف مبارك غويث الكتبي الظفر بناموس الشوط الأول في الفترة الصباحية، والتي خصصت لفئة للحقايق لمسافة 4 كلم وظفر «مشخص» لعلي خلفان بالشاوي الغفلي بالمركز الأول وتصدرت «وعد» لعتيق علي راشد بالقوم الكتبي منافسات الشوط الثالث محققة المركز الأول وفي الشوط الرابع أهدي «عالي» مالكه حمد راشد نايع الغفلي الناموس، وفي الشوط الخامس نجحت «عرين» لأحمد راشد الغيلاني في تصدر السباق محرزة المركز الأول وذهب الشوط السادس إلى «العاصمة» لمحمد خميس حمد الغيلاني، وفي الشوط السابع انتزع «وليف» لسليم سالم علي الغيلاني على المركز الأول والناموس وفي الشوط الثامن فازت «كلايف» لمظفر محمد خموشه العامري بالمركز الأول، وتصدرت «سما» لزمان جابر سعد المرسان الهاجري المنافسين في الشوط التاسع، وفي الشوط العاشر عانق «جلمود» لعلي راشد العيضب الكتبي الناموس محققاً المركز الأول.

هذا وتنطلق صباح اليوم منافسات اليوم الثالث، وستكون الانطلاقة مع فئة اللقايا لمسافة 5 كلم، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان لمنافسات اللقايا 44 شوطاً وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية، وتشهد الأشواط الصباحية 30 شوطاً خصصت 4 أشواط منها لأهالي المناطق التي تحتضن المنافسات.