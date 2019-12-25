عيسى مير مشرفاً للمنتخبات وياسر سالم مديراً لـ«الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلفت اللجنة الانتقالية في اتحاد الإمارات لكرة القدم، عيسى مير عضو اللجنة، بمهام الإشراف على المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، فيما تم تعيين ياسر سالم لاعب نادي الوحدة ومنتخبنا الوطني السابق، مديراً للمنتخب الأول.

وتقدم اتحاد كرة القدم بالشكر والتقدير للدكتور حسن سهيل، وإسماعيل راشد اللذين تقدما باعتذار عن عدم مواصلة العمل مع المنتخب الوطني لظروفهما الخاصة، وثمّن جهودهما الكبيرة وإخلاصهما في العمل، وتعاونهما مع الجميع.