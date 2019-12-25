تعاون بين «أبوظبي للصقارين» ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن توقيع اتفاقية تعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يقام بموجبها دوري الإمارات للصيد بالصقور، لفئتي الشيوخ والعامة، ومن المقرر أن يشارك فيها 8 فرق للشيوخ و12 فريقاً للعامة، وبمجموع مليوني درهم جوائز للفائزين، وينطلق في 10 يناير 2020.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي أمس وقام سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين وراشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتوقيع على بنود الاتفاقية الرامية لتجسيد التعاون وتحقيق تضافر الجهود بين الطرفين.

ويمثل دوري الإمارات للصيد بالصقور أحد أهم المبادرات الجديدة للموسم الجديد، حيث يحصل البطل في كل فئة على 500 ألف دهم جائزة مالية، والوصيف على 250 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم، والرابع على مئة ألف درهم.

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من جانبه، أكد سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين أهمية ودور الشراكة مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وانعكاسها الكبير على إطلاق دوري الإمارات للصيد بالصقور الذي سيمثل انطلاقة جدية لمبادراتنا التطويرية لرياضة الآباء والأجداد والحفاظ على التراث الوطني الأصيل، مبيناً أن مبادرات النادي تأتي في إطار السعي الدائم لمواصلة النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والمضي قدماً في الحفاظ على الرياضات التراثية وترسيخها في نفوس الشباب والكبار.

ووجه المحمود الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم للتراث الوطني، مؤكداً أنه لولا الدعم لما تحققت النجاحات الكبيرة في السنوات الماضية، أبرزها ما حققته بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور ودورها الريادي في تحقيق النقلة النوعية للرياضات التراثية.

بدوره أكد راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن الدعم السخي والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة ودعمها الكبير لإحياء الرياضات التراثية والتعريف بمسيرتها التاريخية الحافلة بالنجاحات والتقدم، يقودنا لتجسيد مبادرات هادفة وتحقيق التكامل في الأدوار وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الداعمة لنهضة الرياضات التراثية.