«الديربي» لشباب الأهلي والجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بنجاح، بتأهله إلى ربع النهائي، بعد فوزه على النصر 2-1 في لقاء «ديربي» مثير في دور ال16.

كما تأهل الجزيرة إلى ربع النهائي بعدما أنهى «ديربي» أبوظبي لمصلحته، بفوزه على الوحدة 3-2، في حين فاز الوصل على خورفكان 1-صفر، واتحاد كلباء على البطائح 4-2.