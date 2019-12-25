شكرا لقرائتكم خبر عن «الديربي» لشباب الأهلي والجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بنجاح، بتأهله إلى ربع النهائي، بعد فوزه على النصر 2-1 في لقاء «ديربي» مثير في دور ال16.
كما تأهل الجزيرة إلى ربع النهائي بعدما أنهى «ديربي» أبوظبي لمصلحته، بفوزه على الوحدة 3-2، في حين فاز الوصل على خورفكان 1-صفر، واتحاد كلباء على البطائح 4-2.
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