20 ألف مشارك في النسخة السادسة لماراثون زايد الخيري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رسالة القاهرة: ضياء الدين علي

وصلت القاهرة صباح أمس بعثة اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، وباشرت اللجنة برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي مراجعة ترتيبات تنظيم الدورة السادسة من النسخة المصرية للسباق الخيري الذي يقام في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومصر، وقريباً في إيطاليا.

ويوم أمس كانت أولى الفعاليات على شرف سفارة الإمارات في القاهرة؛ حيث استضاف سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية جمعة مبارك الجنيبي، أعضاء الوفد الإماراتي في مأدبة غذاء غلب عليه طابع الود والمحبة، وفرضت أجواء الحدث الخيري الكبيرة نفسها مادة للحوار، فدار الحديث عن كيفية تطور الماراثون وصولاً للنسخة السادسة، وكيف نجح الحدث في أن يفرض وجوده على أجندة الرياضة المصرية، بنجاحه في تحقيق الأهداف التي خطط لها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث كان سموه صاحب فكرة إطلاق الماراثون من أبوظبي قبل 18 عاماً لينطلق بعد سنوات قلائل نحو العالمية عبر بوابة نيويورك تاركاً بصمة لها أثرها في مصر، خصوصاً أن دخله يخصص لصالح جهات غير ربحية هدفها المساهمة في رسم البسمة على وجوه وقلوب المحتاجين.

وحضر حفل الغذاء الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي والعميد طيار (م) أحمد القبيسي وأحمد هلال الكعبي الرئيس التنفيذي لماراثونات زايد وأمل بوشلاخ عضو اللجنة المنظمة.

وأكد جمعة مبارك الجنيبي أن الماراثون فرض نفسه حدثاً كبيراً بحكم ما يحققه من نجاحات كبيرة بشهادة الجميع في المحطات الثلاث.

وقال: «تتحرك دولتنا الحبيبة باتجاه واحد هو المساهمة في التخفيف عن المكروبين، ولذا يأتي الماراثون برسالته السامية ليساهم في تحقيق ذلك، وانطلاقاً من هذا النهج ووفق رؤية القيادة الرشيدة ستظل الإمارات سباقة في العمل الخيري والإنساني بعدما باتت في طليعة دول العالم في هذا المجال».

وقال: «بجانب النجاح التنظيمي في كل نسخة يحقق الماراثون أهدافه المجتمعية والرياضية، وهو ما يجعله عيداً رياضياً للمصريين، خصوصاً وأن الشعب المصري يعي جيداً الدور الذي لعبه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في المنطقة».

من جانب آخر تأكد مشاركة 20 ألف متسابق في الماراثون؛ حيث أعلن مسؤولو وزارة الشباب هذا الرقم مع غلق باب التسجيل قبل أيام من انطلاق السباق.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري والذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيداً من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.



مساعد وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية للماراثون

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قام أمس الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الرياضة للتنمية الرياضية، يرافقه اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بمتابعة الترتيبات النهائية للماراثون.

بدأت المتابعة بعقد الحداد اجتماعاً مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، تناول مشاركة جامعة قناة السويس بالماراثون، بالإضافة إلى استخدام بعض المنشآت الخاصة بالجامعة لخدمة احتياجات الماراثون.

وتفقد مساعد وزير الرياضة، يرافقه مسؤولو محافظة قناة السويس، ومسؤولو الخدمات الطبية، ومسؤولو قنوات أبوظبي الرياضية خط سير الماراثون من نقطة الانطلاق حتى نهاية الماراثون، وتابع كافة أماكن وصول المشاركين، والاستعدادات الخاصة بهم قبل بدء السباق، بالإضافة إلى متابعة خاصة لخط سير ماراثون ذوي الهمم، وأماكن تواجد الخدمات الطبية والإسعاف، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

كما تابع الحداد أماكن تواجد المشاركين بالماراثون للاستمتاع بحفل الختام، وذلك عقب انتهاء الماراثون، والذي تُحييه فرقة «الميناء Almena Band»، الحاصلة على جائزة Aloft Star

2018.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري، والذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام، لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، والذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتجت عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيداً من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى مليوني جنيه.



معرض ترويجي وقافلة طبية



انطلاقاً من دورها المجتمعي، وتحقيقاً لأهداف الماراثون؛ تنظم وزارة الشباب والرياضة المصرية معرضاً للمنتجات الحرفية خلال الفترة من 25 حتى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ بمناسبة النسخة السادسة من «ماراثون زايد الخيري»، الذي تستضيفه مدينة السويس يوم الجمعة المقبل.

ويشهد معرض وزارة الشباب والرياضة مشاركة من مجموعة من شباب العارضين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشتمل على «مشغولات تراثية، جلود، أخشاب، أباجورات بالملح، شموع، أشغال يدوية بالمسمار، مشغولات نحاسية، والعديد من المنتجات الحرفية واليدوية»، إضافة إلى مشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص، التي تقدم خدمات وهدايا مجانية لشباب محافظة السويس.

كما تُقيم وزارة الشباب والرياضة «قافلة طبية» تقدم مجموعة من الخدمات الطبية المجانية تشمل: «قياس ضغط الدم؛ قياس السكر؛ قياس الوزن»، إضافة إلى معرض يضم بعض المنتجات الطبية.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة، ومساعدة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتهم، إضافة إلى تقديم منتجات بأسعار مناسبة.

بذلك يخطو الماراثون خطوة جديدة نحو تحقيق هدفه بنشر الخير والعطاء، وتنمية روح المبادرة، وهو ما يضاف إلى نجاحات النسخة السادسة التي تشهد مشاركة فاعلة لأصحاب الهمم، ورفع قيمة الجوائز المخصصة لهم إلى نصف مليون جنيه.