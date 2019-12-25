«الشارقة للدفاع عن النفس» يناقش خطة 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن العام 2020 سيشهد نقلة في تطوير رياضات الجوجيتسو والكاراتيه والتايكواندو والجودو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه العويس بحضور ممثلي أندية الذيد والحمرية والبطائح والمدام ومليحة وكلباء وخورفكان، والذي عقد في مقر النادي بالجزات وبحضور المهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي ومحمود لطفي السكرتير التنفيذي عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي.

وأكد العويس أن خطة 2020 تتضمن مواصلة تطوير رياضات الدفاع عن النفس وتعزيز النقلة النوعية التي تشهدها الأندية في كافة الجوانب الفنية، والعمل على تشكيل فريق باسم إمارة الشارقة في كل من الجوجيتسو والتايكواندو والكاراتيه والجودو يهدف لدعم المنتخبات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم العويس باسم أسرة النادي بالشكر والتقدير للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ولعيسى هلال الأمين العام للدعم والرعاية الكريمة.

وتضمن الاجتماع العمل على إدراج كافة رياضات الدفاع عن النفس في جميع أندية الإمارة الباسمة والعمل من اجل إنشاء فريق قوي من أندية إمارة الشارقة لرفد المنتخبات الوطنية في هذه الرياضات، والتواصل مع اللجنة المشرفة على الأولمبياد المدرسي لمتابعة اللاعبين الموهوبين لضمهم لأسرة النادي وتوفير سبل تطورهم مستقبلاً.