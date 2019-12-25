سالم عبدالرحمن بطلاً لكأس رئيس الدولة للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

توج سالم عبدالرحمن من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي اختتمت منافساته أمس الأول في فندق سوفيتيل بأبوظبي.

حضر حفل الختام وكرم الفائزين من مختلف الفئات العمرية، الرجال والناشئين والسيدات والفتيات تحت 14 سنة، عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة، وحسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

وحل سالم عبدالرحمن في صدارة لقب الرجال، وجاء في المركز الثاني سالم أحمد سالم من نادي دبي للشطرنج والثقافة، وثالثاً عمار السدراني من نادي الفجيرة، وفي فئة الناشئين تحت 14 سنة فاز محمد سعيد يليلي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني خليفة خالد من نادي الفجيرة، وحل حمد الشامسي من نادي العين ثالثاً، وحلقت وافية درويش من نادي العين بقمة فئة السيدات، وحلت روضة السركال من نادي أبوظبي في المركز الثاني، وأنهت ياسمين علي من نادي دبي المنافسات في المركز الثالث، وفي فئة الفتيات تحت 14 سنة توجت حنان خليل من نادي فتيات الشارقة للشطرنج بالمركز الأول، وحلت عنود أحمد من نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثاني، وجاءت فاطمة سيف آل علي من نادي فتيات الشارقة في المركز الثالث.