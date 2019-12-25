«البادل تنس» يعتمد تطوير المنافسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة البادل تنس، خطة تطوير البطولات التي تقام على مدار الموسم والمبادرات الجديدة لإقامة أحداث دولية خلال العام المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من بطولة الإمارات، التي ضمت 5 بطولات رئيسية أقيمت على مدار العام الجاري بمشاركة لافتة من داخل الدولة وخارجها.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أمس في مجمع ند الشبا الرياضي، وترأسه بالإنابة عن الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات لرياضة البادل تنس، خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس الاتحاد، بحضور كل من: محمد مبارك المطيوعي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، سعيد محمد المري الأمين العام، جمال محمد الحوسني مدير لجنة المسابقات، وإبراهيم حسين الفردان المدير المالي.

واستهل خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس الاتحاد، الاجتماع بشكر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على دعمه الدائم لهذه الرياضة، مؤكداً أن توجيهاته أساس نجاح العمل الهادف إلى نشر هذه الرياضة التي قطعت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويسعى الاتحاد لمواصلة عملية البناء وترسيخ جذورها وفق الأسس الصحيحة وبأفضل الممارسات المتوافقة مع قواعد الاتحاد الدولي، والوصول إلى أكبر عدد من الممارسين في الدولة.

وتم في الاجتماع استعراض ختام «بطولة الإمارات» والتي ضمت 5 بطولات أقيمت بالفترة بين شهري فبراير الماضي وديسمبر الجاري، في أندية مختلفة في أبوظبي ودبي، وحققت أربع نقاط إيجابية، بداية من تأكيد تواجد الاتحاد الإماراتي دولياً من خلال حجز هذه المواعيد للبطولات على روزنامة الاتحاد الدولي لفعالياته السنوية، والثانية هي الزيادة في عدد اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة الإمارات القادمين من خارج الدولة كون هذه البطولات تعد معتمدة من قبل الاتحاد الدولي وتمنح نقاطاً على لائحة التصنيف العالمي، وثالثاً رفع مستوى المنافسة وخلق أجواء التحدي لتشجيع اللاعبين المحليين على رفع مستوياتهم، ورابعاً تعزيز التواصل بين الاتحاد والأندية من جهة وبين الأندية نفسها من جهة أخرى.

كما تم في الاجتماع الإطلاع على مقترحات الموسم الجديد، وأبرزها البطولة الرئيسية التي يسعى الاتحاد لتنظيمها في شهر مارس المقبل، وتكون الغاية الرئيسية فيها الترويج للدولة بصورة عامة كمقصد سياحي واقتصادي ورياضي، ومحطة مهمة لنشر رياضة البادل تنس على مستوى المنطقة، على أن يتم اعتماد التصور الكامل قريباً.

كما تمت دراسة مقترح نظام التصنيف المحلي للبطولات، من حيث تقسيم مستويات البطولات إلى 3 فئات، وفق النظام البريطاني، وذلك لتشجيع المزيد من الهواة والمبتدئين على المشاركة في البطولات، وتشجيع اللاعبين المميزين على التنافس في الفئات الأقوى تدريجياً.

كما تم الاطلاع على التقرير المالي للاتحاد، والذي جاء متوازناً وفق متطلبات المرحلة الحالية، وتمت التوصية بضرورة إيجاد راع دائم للبطولات الرئيسية من أجل ضمان الاستمرارية.