شباب الأهلي يعبر النصر 2-1 نحو ربع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

بلغ شباب الأهلي دور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه على النصر 2 - 1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد زعبيل في دور ال16.

سجل لشباب الأهلي ليوناردو داسيلفا (54)، ومحمد مرزوق (58)، وللنصر نيغريدو (72).

شهدت المجريات ضعفاً فنياً في الشوط الأول بسبب طابع الحذر الذي فرض نفسه على أحداثه، على خلفية أسلوب غلق المنطقة الذي اعتمده الفريقان، ولم تكن هناك كرات خطرة.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق دفع كرونوسلاف مدرب «العميد» بخالد جلال بدلاً من التشيلي استيبان بافيز الذي خرج غاضباً لاستبداله.

جاء الشوط الثاني مغايراً، ودخله شباب الأهلي مهاجماً بغية التقدم، وأثمر ضغط «الفرسان» عن نجاح البرازيلي ليوناردو داسيلفا في النيل من الشباك النصراوية بعدما حصل على ركلة حرة مباشرة إثر عرقلته من دفاع النصر، سددها رائعة على يمين حارس النصر لتسكن شباكه (54).

وعزز المدافع محمد مرزوق تقدم (الفرسان) بهدف ثان من كرة استخلصها وسط المدافعين إثر تسديدة لرائد عباس، ليسددها مرزوق داخل شباك «العميد» محرزاً الهدف الثاني (58).

وفي الدقيقة 71 قلص نيغريدو الفارق بإحرازه هدفاً للنصر برأسية مستثمراً ركلة حرة مباشرة حولها داخل شباك ماجد ناصر، وكاد اللاعب نفسه يعادل النتيجة عندما انفرد لكنه أهدر الفرصة.

وأشرك مدرب شباب الأهلي أروابارينا، كارتابيا بدلاً من أحمد خليل وحسن إبراهيم بدلاً من عيد خميس، وأحمد جشك بدلاً من لوفانور وسط ضغط نصراوي من أجل التعادل، فيما أغلق شباب الأهلي المنطقة لينجح في الخروج فائزاً وانتزاع بطاقة التأهل.