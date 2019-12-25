شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تترأس لجنة بيوت الشباب الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة التنظيمية لبيوت الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الدوري بالعاصمة العمانية مسقط، وكان على جدول أعمالها العديد من البنود، وكان على رأس تلك البنود اختيار رئيس للجنة للدورة القادمة (2020 - 2024) وقد وقع الاختيار على دولة الإمارات لترؤس اللجنة، ممثلة بجاسم علي عبدالله رجب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، ليكون رئيساً للجنة في الفترة القادمة، وجاء ذلك الاختيار للسمعة الطيبة للدولة، والثقة في ممثليها بمختلف اللجان والاتحادات على جميع الصعد الدولية والعربية والإقليمية بصفة عامة.
وخلال الاجتماع نوقشت بنود وجدول الأعمال، وقد خرج الاجتماع بعدة قرارات تتعلق بالتعاون والتنسيق مع الاتحادين العربي والدولي حول حركة بيوت الشباب، والتأكيد على نشر صور للموروث الشعبي الخليجي للمستفيدين من حركة بيوت الشباب من الدول العربية والأجنبية، وحث وزارات الشباب والرياضة في الدول الأعضاء على إشراك فئة الشباب في مجالس الإدارات ذات العلاقة بالمجال الشبابي، كما تمت الموافقة على البرنامج الزمني للأنشطة في 2020
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