العين يستعيد هدوءه على حساب «سفير الهواة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

صعد العين إلى ربع النهائي بفوزه على دبا الحصن سفير دوري الهواة بهدفين جاءا في آخر 4 دقائق من الشوط الأول، أعادا بعض الهدوء إلى قلعة «الزعيم» بعد الخسارة التاريخية الأخيرة أمام الظفرة في الدوري.

كانت المباراة الأولى ل «الزعيم» تحت قيادة مدربه العراقي المؤقت غازي فهد بديل الكرواتي ليكو، الذي أعطى الثقة لمحمد هلال الذي تألق وصنع الهدف الأول الذي سجله جمال معروف في الدقيقة 41.

من جانبه، قال غازي فهد: لاعبو العين رغم ابتعاد بعضهم عن تشكيلة الفريق لفترة طويلة تعاملوا بمسؤولية كبيرة وأظهروا الرغبة الحقيقية والروح القتالية ما مكنهم من تحقيق النتيجة المطلوبة.

وقال سليمان البلوشي مدرب دبا الحصن إنه فخور بالمستوى الذي ظهر به لاعبوه، لافتاً إلى أن فريق العين استغل خطأين وسجل هدفي اللقاء.

من جانبه، قال البرازيلي كايو كانيدو مهاجم العين، إن «الزعيم» سيواصل العمل من أجل المنافسة على جميع الألقاب والبطولات هذا الموسم، لافتاً إلى أن الفوز على دبا الحصن كان البداية من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال محمود حسن مدافع نادي دبا الحصن، ولاعب نادي النصر السابق إنه سعيد للغاية بالعودة إلى بيته استاد آل مكتوم للمرة الأولى بعد التطوير.

وأضاف: هذا بيتي، ودائماً اللعب فيه أمر خاص، هذه المرة البيت أجمل من خلال الترتيبات الجديدة والتصميم الرائع.

وأكد مدافع دبا الحصن أن فريقه قدم أقصى ما يمكن تقديمه أمام فريق كبير مثل العين الذي فاز بالفوارق الفنية والخبرة.