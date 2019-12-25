«تريك دبي» يحتفل بتتويجه بطلاً لسباق السلم للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام فيصل المري، قائد فريق «تريك دبي توب لاين» للدراجات الهوائية، احتفالية خاصة بمناسبة فوز فريقه بصدارة سباق السلم للدراجات الهوائية للهواة المواطنين على مستوى الفردي والفرقي الذي أقيم مؤخراً في دبي برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وشهد نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل 60 دراجاً.

حرص فيصل المري في بداية الاحتفال على توجيه الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحدث وصاحب فكرة تنظيمه، لدعمه الكبير لهذه التظاهرة التي تشهدها دبي سنوياً، والتي تعكس الوجه الحضاري لمدينة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وعبر المري قائد الفريق البطل، وأحد أهم الداعمين للدراجين المواطنين على مستوى الدولة عن سعادته بالإنجاز الذي حققه فريقه خلال الحدث، واعداً بمواصلة فريقه الاشتراك في هذه التظاهرة السنوية، بهدف التمثيل المشرف أولاً وبهدف الفوز والمنافسة على مراكزها الأولى.

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وكان فريق «تريك دبي توب لاين» حسم صدارة بطولة الفرق بجدارة، تلاه فريق تورك في المركز الثاني فيما اكتفى فريق S S

بالمركز الثالث، أما على صعيد المنافسات الفردية فحصد دراجو الفريق المركز الأول عن طريق راشد محمد إبراهيم، والمركز الثاني من خلال أحمد عبيد المري، والرابع عن طريق عامر الدهماني كابتن الفريق.

يذكر أن بطولة السلم للدراجات الهوائية، ستواصل منافساتها خلال شهري يناير وفبراير المقبلين بإقامة سباقين للرجال وسباق واحد للسيدات.