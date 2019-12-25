الأربعة الكبار في الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

حسم فريق الشارقة موقعته أمام فريق البطائح الطموح في دوري السلة بعد الفوز عليه بنتيجة 86-72 ،محققاً الانتصار الثالث على التوالي في ختام المرحلة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز الوصل بصعوبة على الظفرة 81-76.

وكانت الجولة قد استهلت بثلاث مباريات، سجلت نتائجها فوز النصر على بني ياس 93-73، وشباب الأهلي على الوحدة 117-84، والجزيرة على العين 69-49.

وبنتائج الجولة، واصل الأربعة الكبار، شباب الأهلي والنصر والوصل والشارقة، صدارتهم الترتيب العام برصيد 6 نقاط لكل منهم، بفارق نقطة واحدة عن البطائح الذي تجرع خسارته الأولى أمام جاره الشارقة، فيما تقدم الجزيرة إلى المركز السادس برصيد 4 نقاط، وتساوى كل من الظفرة وبني ياس والوحدة والعين في عدد النقاط فأصبح كل فريق له 3 نقاط من 3 خسائر.

وتستكمل البطولة غداً الخميس بإقامة 5 مباريات، حين يستضيف العين فريق الشارقة، ويحل البطائح ضيفاً على الوصل، ويلتقي الظفرة مع النصر على صالة الأخير، ويلعب شباب الأهلي بملعبه مع بني ياس، ويسدل الستار بديربي العاصمة الذي يجمع الجزيرة وضيفه الوحدة.