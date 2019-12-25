شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يفقد ساحره شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو كشف نادي الشارقة عن غياب البرازيلي إيغور كورنادو ساحر «الملك» ودوري الخليج العربي لمدة شهرين، وذلك بعد إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة. وكان كورنادو عانى من الإصابة في الدقيقة 116 من مباراة «الملك» مع حتا وخرج على حمالة، لكنه عاد وسدد ركلة الترجيح التي أدخلها الشباك ووقع بعدها على الأرض متألماً.

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