الأسترالي سكوت ثالثاً في «السباق إلى دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الأسترالي آدم سكوت بلقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية في مشواره الاحترافي بعد التغلب على مايكل هندري في مباراة فاصلة مثيرة ليعزز فرصة تواجده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للجولف، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وبفوزه في البطولة كسب ليبسكي 335 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي».

وتشارك الثلاثي الأسترالي من ويد أورمسبي ومين وو لي ونيك فلاناغان المركز الثالث في جولد كوست وكسب كل منهم 87.8 نقطة، ودخل اللاعبون الثلاثة ترتيب «السباق إلى دبي» في المركز 13 بعد أول حدث لهم هذا الموسم.

وأنهى الجنوب إفريقي برايس ايستون البطولة في المركز العاشر مكرر ليحصد 34.8 نقطة وينتقل من المركز 68 إلى المركز 25 في «السباق إلى دبي» بعد أن لعب في ثلاثة أحداث في الجولة الأوروبية.

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم منها بطولتا أبوظبي إتش إس بي سي وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.