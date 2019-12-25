شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل لجان اتحاد كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل لجان المسابقات والحكام والشؤون المجتمعية والاتصال وأوضاع وانتقالات اللاعبين على النحو التالي:

لجنة المسابقات: حميد أحمد الطاير (رئيساً)، محمد سعيد الحتاوي، يحيى خلف المطروشي، جمعة حمدان العبدولي، حمد علي الشبيبي (أعضاء).

لجنة الحكام: علي حمد البدواوي (رئيساً)، علي محمد بوجسيم (مستشاراً)، حمد حسن بن حنيفة، إبراهيم محمد المهيري وعوض مسري الظاهري، علياء حسين الحوسني ( أعضاء).

لجنة الشؤون المجتمعية والاتصال: أمل حسن بوشلاخ (رئيساً)، خلفان جمعة بالهول (نائباً)، عمران الجسمي وسعيد المهيري ومحمد الشاطري (أعضاء).

لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: عائشة الطنيجي (رئيساً)، عبدالمنعم سويدان، ماجد الجلاف، أحمد خلفان البدواوي، يعقوب محمد العلي (أعضاء).

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