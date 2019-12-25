سولسكاير يشيد ببوجبا ويقطع الطريق على الريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد، أن لاعبه الفرنسي بول بوجبا العائد بعد غياب مطول بسبب الإصابة، هو أفضل لاعب خط وسط في العالم، قاطعاً على ريال مدريد الطريق مبكراً، بعدما أبدى النادي الملكي رغبته بضمه في أكثر من مناسبة.

وشارك بوجبا يوم الأحد الماضي بديلاً في المباراة التي خسرها فريقه أمام واتفورد متذيل ترتيب الدوري الممتاز بهدفين نظيفين. ودخل الفرنسي في الدقيقة 64 بعدما كان فريقه متأخراً بالهدفين، وكاد أن يسجل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكانت هذه المشاركة الأولى لبوجبا في صفوف الفريق بعد غيابه عن الملاعب منذ أواخر سبتمبر/أيلول بعدما تعرض لإصابة في الكاحل.

وشارك بوجبا في ست مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم في الدوري.

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ويرجح أن يكون الفرنسي أساسياً في حسابات مدربه في الاستحقاق المقبل الخميس عندما يستضيف «الشياطين الحمر» فريق نيوكاسل في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز، حيث يجد سولسكاير نفسه محتاجاً إلى الإبداع الذي قد يوفره الفرنسي لكسر دفاع المنافسين.

وقال سولسكاير أمس: بوجبا قادر على أداء أدوار مختلفة في أي مكان، ويمكنه شغل أي مركز في خط الوسط. إنه لاعب خط وسط من الدفاع إلى الهجوم. يمكنه أن يتقدم إلى العمق ويلعب التمريرات الطويلة. يمكنه اختراق منطقة الخصم والمزج بين الدفاع والهجوم.

واعتبر سوسكاير أن فائدة تواجد بوجبا في تشكيلته تعود إلى كونه أفضل لاعب خط وسط متكامل في العالم.

وسبق لسولسكاير أن أكد الأسبوع الماضي، أن بوجبا باقٍ مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من التقارير المتكررة التي تتحدث عن اهتمام ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان بالتعاقد معه.