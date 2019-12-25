الأهلي يكتسح وصيفه الاتحاد برباعية نظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

عزز الأهلي بدايته المثالية هذا الموسم في الدوري المصري لكرة القدم، بفوزه الساحق على وصيفه قبل القمة الاتحاد السكندري 4-صفر في منافسات المرحلة العاشرة، في مباراة أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وتقدم حامل اللقب عن طريق أحمد الشيخ (45+2)، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر محمد مجدي «أفشه» (54) والمغربي وليد أزارو (66) والتونسي علي معلول (73 من ركلة جزاء).

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة من ثماني مباريات، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي تقدم إلى المركز الثاني بفوزه على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، بينما تراجع الاتحاد إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وخاض المقاولون والاتحاد السكندري عشر مباريات هذا الموسم، بينما لا تزال للأهلي مباراتان مؤجلتان ضد غريمه الزمالك والمصري البورسعيدي. من جهته، أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن رضاه بفوز فريقه على الاتحاد، مشيدًا بحفاظ فريقه على نظافة شباكه للمرة السابعة هذا الموسم.

وأشاد رينيه فايلر بفريق الاتحاد السكندري، مؤكدًا أنه قدم مباراة رائعة، إلا أن فريقه نجح في حسم المباراة لصالحه في النهاية.

وقال فايلر: «بطولة الدوري المصري ليست ضعيفة، والأهلي لم يحسمها بعد»، مؤكدًا أن أيمن أشرف مدافع الفريق من أفضل لاعبي فريقه وتغيير ديانج ومحمد مجدي أفشة، جاء لأسباب فنية، وليس لتعرضهما لأي إصابة. في السياق ذاته، دخل ناديا ليل الفرنسي وفنربخشة التركي في مفاوضات شفهية مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

تعديل زملكاوي

في شأن مختلف، قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، إجراء تعديل بلائحة الفريق لمنع أي حالة تمرد بالقلعة البيضاء، بعد الصور التي تم تداولها في الفترة الأخيرة للثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسي مرمى الفريق، والتي شهدت هجومًا متبادلًا بينهما، والتي حرص الثنائي على نفيها. وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك جلسة معهما للتأكيد أن المرحلة الجارية لا تحتمل أي أمر خارج عن النص بالفريق.

من ناحية أخرى، استقرت إدارة نادي الزمالك، على تحديد إمكانية فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق من عدمه، وفقًا لموعد عودته النهائي للفريق حيث يجري اللاعب عملية في الركبة خلال الفترة الجارية، وسيتم التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة عودته للفريق وإخطاره بمسألة استمراره مع الأبيض لنهاية الموسم من عدمه، بعد الاستقرار النهائي حول مصيره بالتشاور مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

في سياق آخر، تطير بعثة الزمالك، فجر اليوم الأربعاء، إلى زامبيا، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي، في المباراة التي ستجمع بينهما السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث استقر الفرنسي باتريس كارتيرون على ضم 21 لاعبًا للتواجد في تلك المباراة، وهم نفس المجموعة التي تواجدت ضمن معسكر الأبيض في لقاء الإنتاج الحربي بالدوري وهم: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام في خط الدفاع، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحي في خط الوسط، مصطفى محمد، عمر السعيد في خط الهجوم.