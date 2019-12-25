جيزوس: حان وقتي لخلافة أجويرو في مانشستر سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يعرف الجميع حجم المنافسة بين سحرة البرازيل والأرجنتين تاريخياً، سواء على صعيد المنتخب أو على صعيد الفرق، والمنافسة بين النجم البرازيلي جابرييل جيزوس وزميله في نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي والثلاثية التاريخية، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أقرب مثال على ذلك.

انتهز جيزوس غياب أجويرو للإصابة ليهز الشباك يميناً ويساراً، وقد اختير أفضل مهاجم احتياط في العالم قبل أسبوعين عندما سجل «هاتريك» في مباراة الفوز على دينامو زغرب بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتفل جيزوس بالذكرى الثالثة للانضمام لسيتي الشهر المقبل، حيث كان في يناير/‏ كانون الثاني عام 2016 لاعباً مغموراً بسن ال 19 ينتهز الفرصة ليسجل في غفلة من الهداف أجويرو.

وعلق جيزوس (22 عاماً) القادم من بالميراس البرازيلي مقابل 28.6 مليون إسترليني: «في أول موسم جئت فيه لعبت كثيراً فأنا جئت هنا لألعب وألعب. بعد العام الأول كان أجويرو هو الخيار الأول للمدرب، أعرف أنه أسطورة وهداف النادي ولاعب رائع وشخصية استثنائية وأنا أحبه كلاعب وكشخص وأعرف أنه يملك من الخبرة ما يؤهله لهز الشباك في كل مباراة لذا بقيت أنتظر وأصبر مع تمنياتي له بأن يسجل في كل مباراة كي يفوز الفريق. أجويرو لم يعد صغير السن وأعتقد أن وقتي قد حان الآن لخلافته وأريد اللعب في كل مباراة وأتطور لأن تسجيل الأهداف يجعلني سعيداً فأنا لا أعرف شيئاً غير لعب الكرة. لا أطمح لأن أكون أفضل لاعب في العالم، أريد فقط لعب الكرة والباقي يأتي لاحقاً. سيرجيو ساعدني دائماً ليس بالنصائح فقط بل بالأفعال والتدريبات وعلاقتي معه ممتازة».

منافسة صحية

عاد أجويرو للتواجد في الدكة، وشارك احتياطياً في مباراة الفوز على ليستر سيتي مؤخراً، وسيواجه جيزوس مجدداً منافسة صحية على الموقع لكنه منشغل الآن باستقبال والدته فيرا وشقيقيه ويعلق: «يأتي الجميع من أقارب وأصدقاء في الأعياد، شقيقتي لم تستطع القدوم هذا العام لأنها حامل». والدتي فيرا تبقى 3 أشهر وربما يرتاح «الشيف» البرازيلي في المنزل من المطبخ قليلاً. أفضل هدية لجيزوس هي التهام النقاط ال11 التي تفصل الفريق عن ليفربول صاحب الصدارة ويعلق: «في الموسم الماضي كانت المنافسة صعبة لكن هذا الموسم أصعب لكن ليس هناك مستحيل في كرة القدم».

من جهة أخرى، مازح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون المعين مؤخراً في منصبه، فريقه الجديد، وقال عندما سار في الممر المؤدي لنفق ملعب غوديسون بارك الخاص بالنادي: «أعتقد أن عليكم وضع لافتة هنا اكتبوا عليها في هذا المكان طرد أنشيلوتي من تدريب تشيلسي»، وذلك في إشارة لطرده من تدريب «البلوز» بعد مباراة إيفرتون مباشرة. وأثنى أنشيلوتي على تاريخ إيفرتون ورغبته بالتطور، وأضاف ممازحاً على هامش تقديمه: «حتى الشمس أشرقت في يوم تقديمي، جئت بها من إيطاليا»، لكنه اعترف بصعوبة المهمة وقال منوهاً بخصومه المباشرين: «مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد فرق قوية وأندية قوية لكن سنحاول ببطء الدخول في المنافسة على مقعد في أوروبا».

وأكد أنشيلوتي تفضيله الأسلوب الهادئ مع لاعبيه وقال: «يمكنني استخدام السوط لكن لا أحد استخدم السوط علي في حياتي. لا أريد أن أكون متعالياً على اللاعبين، كما لا أريد أن أكون دونهم. على اللاعبين أن يفهموا بسرعة شكل علاقتهم معي».

وأشاد أنشيلوتي بمساعده دنكان فيرجسون الذي تولى تدريب الفريق مؤقتاً وقال: «كان عندي ماكيليلي في سان جيرمان، وزيدان في ريال مدريد ومن الجيد الآن أن يكون مساعدي لاعب سابق أيضاً، دنكان يفهم الفريق والنادي».