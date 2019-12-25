الجزيرة يحسم «ديربي» العاصمة 3 ــ 2 على حساب الوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تأهل الجزيرة إلى دور ربع النهائي، عقب فوزه على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ديربي العاصمة الذي جمعهما مساء أمس في دور الستة عشر على استاد الشامخة. ويعد انتصار أمس، الفوز الخامس للجزيرة على التوالي في جميع البطولات.

واقترب الوحدة من انتهاء موسمه مبكراً بعدما خرج أيضاً من كأس الخليج العربي، ويحتل مركزاً متأخراً في الدوري.

سجل للجزيرة علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 6، وزايد العامري في الدقيقتين 63 و70، فيما سجل هدفي الوحدة طحنون الزعابي «58»، والأرجنتيني سيباستيان تيجالي «90+1». وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 على خلفية حصول حسين عباس على البطاقة الحمراء المباشرة نتيجة عرقلته علي مبخوت على مشارف منطقة الجزاء وأشهر الحكم البطاقة عقب استعانته بتقنية الفيديو. وحصل الجزيرة على ركلة جزاء مبكراً بعد عرقلة عبدالله الرفاعي لعلي مبخوت على أثر تمريرة عرضية ذكية من كينو «6».

وشهد الشوط الأول حالتي إصابة، حيث خرج إسماعيل مطر الذي عاودته آلام الإصابة وحل بديلاً الحسين صالح «27»، وخرج مبخوت صاحب الهدف متأثراً بإصابته ودخل زايد العامري «40»، ولم يشارك في المباراة الثنائي خلفان مبارك، والمغربي مراد باتنا الذي جلس على دكة الاحتياط عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، كما لم يشارك الصربي كوسانوفيتش مدافع الجزيرة في المباراة بداعي الإصابة، وشارك في منتصف الدفاع خليفة الحمادي ومحمد العطاس وقدما مستوى جيداً.

وفي الحصة الثانية، أحرز طحنون الزعابي هدف التعادل مستغلاً مهارة تيجالي الرائعة وتمريرته السحرية بكعب القدم «58»، ونجح البديل زايد العامري الذي عوض خروج مبخوت، في إحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 63 و70، الثاني جاء من تصويبه يسارية عقب عرضية أرضية من سيريرو، قبل أن يضيف الهدف الثالث بعد صناعة من عمر عبد الرحمن، وقلص تيجالي الفارق بتسجيله الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 90+1 بعد عرضية من محمد برغش.