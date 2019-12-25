لوكاكو: رونالدو حذرني من صعوبات إيطاليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح



كشف النجم البلجيكي روملو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان عن التحذير الذي تلقاه من البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح يوفنتوس من صعوبة اللعب في ال«سيري أي». وقال المهاجم الذي سجل حتى الآن 14 هدفاً في 22 مباراة في جميع المسابقات مع الإنتر: قال لي رونالدو إن الدوري الإيطالي هو الأقوى دفاعياً في العالم وأنه سجل الأهداف في كل مكان لكن أصعبها هز الشباك في إيطاليا. إذا كان رونالدو يقول هذا، فالدوري الإيطالي هكذا فعلاً، إنه أصعب من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الإنتر صدارة الدوري رغم تساوي النقاط مع اليوفي لكن لوكاكو يتفوق على رونالدو بهدفين. وقال لوكاكو في المقابلة: «بوجبا هو أول من علم بقرار رحيلي عن اليونايتد لأنه صديقي المقرب».

في المقابل، انتقدت واندا، زوجة مهاجم الإنتر السابق ايكاردي المعار إلى باريس سان جيرمان حالياً ووكيلة أعماله، لوكاكو وقالت: لم يسجل في المواجهات الكبيرة في أبطال أوروبا وسيتفرج عليها في التلفاز لكنه تحول لظاهرة لدى الجميع. صاحب الرقم 9 السابق (ايكاردي) سجل 150 هدفاً للإنتر ولم يتحول لبطل لكن الفارق هو المدرب كونتي.