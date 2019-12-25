ليما يقود الوصل لهزيمة خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

تأهل الوصل إلى ربع النهائي، بعد فوزه الصعب على حساب فريق خورفكان 1 - صفر في المباراة التي جمعتهما بملعب نادي الشارقة.

سجل هدف الوصل الوحيد البرازيلي فابيو ليما في الدقيقة 69 من هجمة مرتدة ومن تسديدة أرضية زاحفة من ناحيه اليمين لتدخل مرمى خورفكان الذي كافح بشكل مميز.

جاءت المباراة متواضعة، ورغم العديد من الفرص التي لاح معظمها لفريق الوصل، فإن مهاجميه تعاملوا معها برعونة، حتى لاحت لحظة الحسم التي جاءت كالعادة عن طريق الداهية البرازيلي والمنقذ الدائم ل«الإمبراطور».

في المقابل سعى خورفكان للتسجيل من أكثر من هجمة لاحت للاعبيه وبصفة خاصة كربوسون وتيمور خوجا، إلا أن اللمسة الأخيرة الحاسمة كان يفقدها الفريق ككل.

بعد هدف التقدم للوصل مال الأداء الأصفر للانكماش في وسط ملعبه، الأمر الذي سهل من مهمة لاعبي الخور للتقدم جهة مرمى المنافس دون النجاح في ادراك التعادل.