بولودا ينافس بيريز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأول من فبراير/‏ شباط المقبل موعداً لإقامة ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وفي سياق متصل، أكد فيسينتي بولودا رجل الأعمال المولود في فالنسيا الذي تولى رئاسة ريال مدريد 6 أشهر في عام 2009 ترشحه لمنصب الرئيس أمام الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في انتخابات 2021. وقال بولودا: أريد أن أكون رئيساً للنادي لأنني أعتقد أن الإدارة الحالية عزلت نفسها عن الأعضاء، لم أستطع الترشح سابقاً لنقص الشروط لكنني مستعد للمنافسة في 2021».

وتابع بولودا: «لا أعرف إن كنت سأفوز على بيريز لكن على الأقل سأحاول».

وعن أسماء 3 لاعبين يحتاجهم الميرينجي أجاب بولودا بدبلوماسية لكنه لمح لكيليان مبابي وقال: «يمكن أن يكون فرنسياً وشاباً».