شكرا لقرائتكم خبر عن بولودا ينافس بيريز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأول من فبراير/ شباط المقبل موعداً لإقامة ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
وفي سياق متصل، أكد فيسينتي بولودا رجل الأعمال المولود في فالنسيا الذي تولى رئاسة ريال مدريد 6 أشهر في عام 2009 ترشحه لمنصب الرئيس أمام الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في انتخابات 2021. وقال بولودا: أريد أن أكون رئيساً للنادي لأنني أعتقد أن الإدارة الحالية عزلت نفسها عن الأعضاء، لم أستطع الترشح سابقاً لنقص الشروط لكنني مستعد للمنافسة في 2021».
وتابع بولودا: «لا أعرف إن كنت سأفوز على بيريز لكن على الأقل سأحاول».
وعن أسماء 3 لاعبين يحتاجهم الميرينجي أجاب بولودا بدبلوماسية لكنه لمح لكيليان مبابي وقال: «يمكن أن يكون فرنسياً وشاباً».
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