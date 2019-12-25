«الفار» يسعد بني ياس بعد طول شكوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

خرج الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس سعيداً؛ بعد فوز «السماوي» على الفجيرة بهدف سجله الإسباني الرائع كوندي في الدقيقة 91، وألغاه حكم اللقاء في البداية، واحتسبه «الفار» بعد أربع دقائق من الانتظار؛ بسبب صعوبة الحالة.

ويمكن القول إن حكم الفيديو «الفار» أنصف بني ياس الذي بقي منذ بداية الموسم في خصام معه، وأصدر بيانات تنتقده، ولاسيما المدرب شايفر الذي قال في المؤتمر الصحفي:هذه حلاوة كرة القدم؛ عندما يعطي التحكيم العدالة لمن يستحقها، (الفار) احتسب لنا هدفاً مستحقاً بعد أن ألغاه الحكم، وهناك هدف لم يحتسب لنا في المباراة السابقة أمام الفجيرة نفسه، بينما كنا نستحقه.

وكشف شايفر عن الحافز النفسي لفريقه، وقال: «قلت للاعبين هل تريدون مصافحة راعي الحفل في نهائي الكأس؟ حسناً، عليكم أن تفوزوا على الفجيرة، وفي المباراتين القادمتين».

من جهته، انتقد مجيد بوقرة مدرب «الذئاب» أرضية ملعب عجمان المكان الذي أقيمت فيه المباراة، وقال: «كان من الصعوبة لعب كرة القدم على مثل هذه الأرضية، وكذلك عانينا من اللعب كل 3 أيام؛ لذلك لم نشرك كل التشكيلة الأساسية».