تشجيع للفريق الفائز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يرغب مشجع كوري جنوبي ارتدى قميص نجم البلاد سون مهاجم توتنهام بالرقم 7 بالعودة لمنزله متعكر المزاج بعد خسارة الفريق أمام تشيلسي في ديربي لندن، ورصدت الكاميرات المشجع وهو يخلع قميص سون بعد طرده للمرة الثالثة هذا الموسم، وسبب هجوماً عنصرياً من مشجعي توتنهام تجاه روديجر مدافع تشيلسي الألماني ليكشف عن قميص لامبارد، مدرب تشيلسي حالياً، بالرقم 8 عندما كان لاعباً في تشيلسي.

ورغم ترجيح أن يكون سلوك سون هو الذي دفع المشجع للتخلي عنه إلا أن مجرد ارتدائه قميص لامبارد تحت قميص سون فهذا أمر مثير للجدل ويبدو أنه أراد الاحتفال بالفائز مهما كانت هويته.