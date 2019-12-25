شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيع للفريق الفائز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يرغب مشجع كوري جنوبي ارتدى قميص نجم البلاد سون مهاجم توتنهام بالرقم 7 بالعودة لمنزله متعكر المزاج بعد خسارة الفريق أمام تشيلسي في ديربي لندن، ورصدت الكاميرات المشجع وهو يخلع قميص سون بعد طرده للمرة الثالثة هذا الموسم، وسبب هجوماً عنصرياً من مشجعي توتنهام تجاه روديجر مدافع تشيلسي الألماني ليكشف عن قميص لامبارد، مدرب تشيلسي حالياً، بالرقم 8 عندما كان لاعباً في تشيلسي.
ورغم ترجيح أن يكون سلوك سون هو الذي دفع المشجع للتخلي عنه إلا أن مجرد ارتدائه قميص لامبارد تحت قميص سون فهذا أمر مثير للجدل ويبدو أنه أراد الاحتفال بالفائز مهما كانت هويته.
كانت هذه تفاصيل خبر تشجيع للفريق الفائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.