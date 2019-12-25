فوز «أحمر» لكلباء على البطائح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

صعد اتحاد كلباء إلى دور الثمانية بعد فوزه على البطائح ممثل الدرجة الثانية 4-2 بملعب نادي الإمارات، في مباراة شهدت الكثير من الأحداث.

سجل لكلباء أحمد النقبي (32و54)، والتوغولي مالابا (71 من ركلة جزاء و83)، وللبطائح الاكسندر(43 و77 من ركلة جزاء). جاءت المباراة متوسطة ومفتوحة في شوطها الأول وشهدت إثارة كبيرة في الشوط الثاني، حيث سجل الفريقان خمسة أهداف واحتسب الحكم ركلتي جزاء للطرفين، وطرد لاعبين من البطائح عيسى علي في الدقيقة 70 واليكس في الدقيقة 90.

أدى فريق البطائح بجدية وظهر كفريق منظم وكان نداً للفرقة الصفراء في معظم فترات المواجهة واستحق الإشادة رغم الخسارة، وأدار المباراة الحكم خالد الملا بمعاونة خميس فيروز وياسر سبيل وأحمد حسن بلال حكماً رابعاً، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 200 متفرج فقط.

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