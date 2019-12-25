مرتضى منصور عن سبب هزائم الزمالك: ساحر مصري مع سيد عبدالحفيظ وآخر نيجيري مع هاني العتال وممدوح عباس

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن سبب تعثر الفريق في الفترة الأخيرة وأمام الإنتاج الحربي اليوم، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، من خلال الاستعانة بالسحر.

وقال رئيس الزمالك عقب انتهاء المباراة: "اللاعيبة مش شايفة من السحر، الأزمة مش في المستحقات، ولكن سلمنا أمرنا لله لأزمة مش لاعيبة، الأزمة في ما يخطط له هاني العتال، وممدح عباس، جايبين ساحر من نيجيريا، وسيد عبدالحفيظ معاه واحد مصري".

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وتابع: "بقول للجميع، الشبكة مقفولة والي قافلها سيد عبدالحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال، الجول مفتوح والكرة مش عاوزه تخش، والسحر جعل الحكم لم يرى ركلة الجزاء، اللاعيبة رجالة ومعنديش مشاكل مع حد ومافيش أزمات".

رئيس الزمالك: فايلر مش مصدق نفسه

واستكمل: "فايلر مش مصدق نفسه باللي بيحصل معاه في الأهلي".

وكان الزمالك تعادل سلبيًا للمباراة الثانية على التوالي، بعد تعادل المباراة الماضية أمام سموحة في الجولة التاسعة.