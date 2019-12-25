اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24/12/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 24/12/2019، العديد من الأخبار المهمة في الرياضة المصرية والتي جاء في مقدمتها موافقة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على قيد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد فى قائمة الفريق الشتوية بداية من يناير المقبل، وقال مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365"، إنه تم التواصل مع "فيفا" خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى نادٍ سواء فى مصر أو خارجها وبالتالى سيتم قيده فى قائمة الأهلى حال وصول العقود الرسمية من الأهلى أول يناير المقبل.
وتابع المصدر أن كهربا ليس مقيدا فى قائمة الزمالك كما يتردد وهو ما أكده "فيفا" عنده، ووافق على قيد اللاعب فى صفوف أفيس البرتغالى، موضحًا أن تعاقد الأهلى مع اللاعب سليم، وقال المصدر: "عندما يأتى الأهلى لقيد اللاعب سنوافق ونخاطب أفيس البرتغالى لإرسال البطاقة الدولية، وإذا أرسلها النادى البرتغالى سنقيد اللاعب فورا، أما إذا لم يرسلها سنخاطب الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة جديدة ويكون من حق كهربا اللعب فى الأهلى بمجرد وصول البطاقة المؤقتة".
وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على قيد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد فى قائمة الفريق الشتوية بداية من يناير المقبل.
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