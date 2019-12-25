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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 24/12/2019، العديد من الاخبار الهامة في الرياضة المصرية ونرصد أبرز 7 اخبار اليوم والذي جاء في مقدمتها تعليق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربى سلبياً، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد السلام، وقال منصور، عقب المباراة: "الشبكة مقفولة.. بعض الشخصيات لجأوا إلى السحر، دى مش رياضة ده كفر، والفرقة مش محتاجة وقفة.. واللاعبين رجالة"، وأضاف رئيس الزمالك: "لن ألجأ إلى السحر مثلهم.. فايلر مش مصدق نفسه من بدايته مع الأهلي، ولكن دلوقتي المشكلة ليست لها علاقة في يناير، بعد ما بتكسب بيراميدز كل ماتش دا بيحصل معانا، والحكام مش بيحسبوا لينا ضربات جزاء"، وحضر رئيس الزمالك المباراة من استاد السلام، على الرغم من وجود عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه عن حضور 3 مباريات للأبيض فى الدورى الممتاز، حيث علق على هذا القرار وحضر إلى ملعب المباراة قائلاً: "بعد الماتش في بيان والمهم نكسب ربنا يوفقهم في المباراة".
علق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربى سلبياً، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد السلام،
وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على قيد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد فى قائمة الفريق الشتوية بداية من يناير المقبل.
واصل فريق الزمالك مسلسل "نزيف" النقاط بعدما تعادل سلبيا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.
الأهلى يفوز على الزمالك بدورى سوبر السلة
فاز فريق سلة النادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 82/68 فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم فى ثاني جولات المرحلة الثانية من دورى سوبر السلة
تعادل نادى مصر مع مصر المقاصة بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد الكلية الحربية
أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن نسخة ماراثون زايد التى تطلق بالسويس ليس حدثًا رياضيا مجتمعيًا وإنما فكرة عظيمة تم تطويرها
تعادل فريق طنطا مع أسوان بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى.
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