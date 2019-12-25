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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في السطور التالية: لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعًا الأسبوع المقبل بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من فرنسا حيث عاد بيبو منذ قليل للقاهرة قادمًا من فرنسا حيث تواجد هناك حاليًا في رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا. الأهلى يتحدى الإجهاد ببرنامج "بينكيل" قبل مواجهة بلاتينيوم يُجهّز توماس بينكيل، مخطط أحمال فريق الأهلى برنامجا بدنيا خاصا للاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، على أن يتم تنفيذه فى مران الفريق الذى يقام ظهر غد فى بداية التحضير لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدورى أبطال أفريقيا. فايلر يكشف استعدادات الأهلى لمباراة بلاتينيىوم فى دورى الأبطال قال رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى إن الجهاز الفنى يبدأ من اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، واستغلال فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون من التدريبات فى مشاهدة مباريات بطل زيمبابوى، ودراسته بشكل جيد، والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة التى تجمع الفريقين مساء السبت المقبل. الأهلى يؤكد أهمية مباراة بلاتينيىوم لتحسين الصورة أفريقيا قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، التى تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى غاية الأهمية، خاصة أن الفريق لديه رغبة قوية ودوافع كبيرة فى تحسين موقفه فى المجموعة الثانية، بعد الحصول على ثلاث نقاط من الفوز على الهلال السودانى. Advertisements ليل الفرنسي وفناربخشة التركي يتنافسان على ضم شناوي الأهلي دخل ناديا ليل الفرنسي وفناربخشة التركي في مفاوضات شفهية مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، حال موافقة الإدارة الحمراء على التفريط في حارس فريق الكرة الأول الأساسي.

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