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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في السطور التالية:
لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل
تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعًا الأسبوع المقبل بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من فرنسا حيث عاد بيبو منذ قليل للقاهرة قادمًا من فرنسا حيث تواجد هناك حاليًا في رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا.
الأهلى يتحدى الإجهاد ببرنامج "بينكيل" قبل مواجهة بلاتينيوم
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ليل الفرنسي وفناربخشة التركي يتنافسان على ضم شناوي الأهلي
دخل ناديا ليل الفرنسي وفناربخشة التركي في مفاوضات شفهية مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، حال موافقة الإدارة الحمراء على التفريط في حارس فريق الكرة الأول الأساسي.
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