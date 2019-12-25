شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء غير محتسبة الأبرز في لقاء الإنتاج الحربي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسابقة : الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام

الملعب : استاد الأنتاج الحربي

نتيجة المباراة : التعادل بدون أهداف

حكم ساحة : أحمد الغندور

المساعد الأول : أحمد توفيق طلب

المساعد الثاني : شريف عبداللة

الحكم الرابع : مبروك نبيل

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : أحمد الغندور

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراه: الأختبارات الحقيقية والأحداث داخل مناطق الجزاء هي الأهم في اتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة لطاقم التحكيم وهي مقياس نجاح الحكم في المباراة بشكل كبير، وكانت أهم الأحداث في الدقيقة 65 عندما طالب لاعبي الزمالك بأحتساب ركلة جزاء لصالح زيزو الحكم قريب ويشير بأستمرار اللعب بعدم وجود المخالفة واحتساب ركلة ركنية والقرار غير صحيح ، وكان يجب علي الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح لاعب الزمالك زيزو الذي وصل إلي الكرة ونجح في لعبها قبل لاعب النتاج باسم مرسي . والحالة من الحالات الصعبة التي تحتاج إلي اتخاذ القرار بكل تفاصيلة الدقيقة وليس بالشكل العام للحدث .

العقوبات الانضباطية : أنذر الحكم كلا من ميعاذ الحناوي ، أحمد مجدي ، محمود عادل في الدقائق 63 ، 67 ، 84 نتيجة التهور وتعطيل الهجوم الواعد . كما أنذر محمد عبدالغني الدقيقة 88 للعب بتهور ، وتغاضي عن إنذار طارق حامد في الدقيقة 47 من الشوط الأول نتيجة استخدام المرفق مع لاعب الانتاج أحمد مجدي ، وكان يجب تدخل الحكم الرابع في القرار .

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تقييم عناصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة علي مدار شوطي اللقاء بالأضافة إلي إستخدام عنصر تحمل السرعة . يجب علي الحكم أن يطور من أداءة في كيفية التحرك والتمركز الصحيح أثناء اللعب والبعد عن محيط اللعب بالأضافة إلي استخدام عنصر السرعة في الهجوم المعاكس، وظهر ذلك في الدقائق 22 ، 23 ، 44من الشوط الأول.

تقييم عنصر مبدأ إتاحة الفرصة : تطبيق صحيح لمبدأ إتاحة الفرصه في الدقائق 52 نتيجة الفهم الجيد .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول.: أشار علي حالة تسلل في في الدقيقة 78 وقرار صحيح نتيجة الليقظة والتمركز ومواجهه اللعب .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 46 ، 51 ، وتعاون في بأحتساب مخالفه في الدقيقة 33 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مفقود في الدقيقة 47 وعدم تعاون في حاله تشابك طارق حامد ، وأحمد مجدي لاعب الانتاج .