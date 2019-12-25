شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي ضد الزمالك.. شاهد اهداف مباريات اليوم في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدوري المصري اليوم الثلاثاء 24/12/2019 ، إقامة 3 مباريات في الجولة العاشرة ، حيث استضاف فريق طنطا نظيره أسوان في المباراة التي جاء تشكيلها لأسوان حراسة المرمى: مسعد عوض، خط الدفاع: طارق أبو العز، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، محمود نعيم، خط الوسط: محمد الصباحي، هيثم الفيل، موسى داو، أحمد عامر، خط الهجوم: سيلا، فادي فريد، فيما جاء تشكيل طنطا كالتالي: إسلام طارق ومحمد الشاذلي ومحمد العشري ومحمود مسعود وايهاب سمير وحسام غالي ووليد عادل وأحمد الشناوي وأحمد الألفي وأحمد فهمي والحسن ضيوف،بينما واجه نادى مصر نظيره مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد الكلية الحربية، فيما استضاف الانتاج الحربي نظيره الزمالك علي استاد السلام في مباراة أدارها طاقم تحكيم مكوّن من: أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله ومبروك نبيل حكما رابعا.

فيديو.. طنطا يتعادل مع أسوان بثنائية فى غياب المديرين الفنيين

تعادل فريق طنطا مع أسوان بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى. أحرز محمد الصباحى هدف التقدم لأسوان فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، ونجح محمد ماجد أونش فى إحراز هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 55، ثم أعاد محمد الصباحى التقدم لأسوان بالهدف الثانى فى الدقيقة 60، وسجل عبد الرحمن الدح هدف التعادل لأسوان من ضربة جزاء فى الدقيقة 75. بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا للنقطة العاشرة محتلاً المركز العاشر، فيما أصبح رصيد اسوان 6 نقاط، فى المركز الثامن عشر والأخير بجدول الدورى.

تعادل نادى مصر مع مصر المقاصة بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز أحمد الشيخ لاعب نادى مصر هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 40 من عمر المباراة، من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة، وأحرز أحمد سعيد أوكا مدافع أف سى مصر هدف التعادل للمقاصة "هدف فى مرماه"، وسجل ميدو جابر لاعب المقاصة الهدف الثانى لفريقه من ضربة جزاء فى الدقيقة 77، وفى الدقيقة 90 نجح رضا الويشى فى إحراز هدف التعادل لنادى مصر، بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة، ليرتفع رصيد نادى مصر للنقطة 8 محتلاً المركز الخامس عشر بعد أن خاض 10 مباريات، فاز فى لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفًا.

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واصل فريق الزمالك مسلسل "نزيف" النقاط بعدما تعادل سلبيا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأدار لقاء الليلة طاقم تحكيم مكوّن من: أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله ومبروك نبيل حكما رابعا.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقي في المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقي في المركز الخامس بفارق الأهداف.

وفشل لاعبو الزمالك اليوم في مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتي خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.

ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.