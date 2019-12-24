شكرا لقرائتكم خبر عن ارسنال يعلن عن الجهاز المعاون لارتيتا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 ارتيتا أعلن المدير الفني الجديد لنادي ارسنال ميكيل ارتيتا اليوم الثلاثاء عن تشكيل الجهاز المعاون له.

وظل فريدي ليونجبرج في الجهاز الفني للفريق بعد أن تولى منصب المدير الفني لارسنال بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني يوناي إيمري. Advertisements وضم الجهاز الفني لارسنال أيضا كل من البرت ستويفنبرج وستيف راوند. ويعمل ستويفنبرج حاليا في الجهاز الفني لمنتخب ويلز تحت قيادة ريان جيجز، وسيتولى المنصبين معا حتى يورو 2020. أما راوند فسبق له العمل مع المدير الفني ديفيد مويس في إيفرتون ومانشستر يونايتد. وتولى ايناكي كانا بافون منصب مدرب حراس المرمى في ارسنال قادما من صفوف برنتفورد. ويلتقي ارسنال مع بورنموث يوم الخميس المقبل بحثا عن تحسين وضعه في جدول الترتيب في ظل احتلاله المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي.

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