شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جمهور متواضع في مدرجات مباراة الوصل وخورفكان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدت مدرجات استاد نادي الشارقة التي شهدت مباراة الوصل وخورفكان ضمن مباريات دور الستة عشر في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم ،شبه خالية من الجمهور ،إذ شهد المباراةالتي انتهت بفوز الوصل بصعوبة بهدف دون رد وحصد بطاقة العبور الى الدور ربع النهائي في المسابقة ،جمهور متواضع بلغ وفقا للجهات المنظمة للمباراة في اتحاد كرة القدم325 مشجعا فقط.
وعانى الوصل كثيرا في هذه المباراة وانتظر حتى الدقيقة "70”ليتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه المحترف البرازيلي فابيو دي ليما الذي مثل الورقة الرابحة للفريق في هذه المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. جمهور متواضع في مدرجات مباراة الوصل وخورفكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.