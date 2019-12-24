الامارات | بالفيديو.. جمهور متواضع في مدرجات مباراة الوصل وخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جمهور متواضع في مدرجات مباراة الوصل وخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدت مدرجات استاد نادي الشارقة التي شهدت مباراة الوصل وخورفكان ضمن مباريات دور الستة عشر في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم ،شبه خالية من الجمهور ،إذ شهد المباراةالتي انتهت بفوز الوصل بصعوبة بهدف دون رد وحصد بطاقة العبور الى الدور ربع النهائي في المسابقة ،جمهور متواضع بلغ وفقا للجهات المنظمة للمباراة في اتحاد كرة القدم325 مشجعا فقط.

وعانى الوصل كثيرا في هذه المباراة وانتظر حتى الدقيقة "70”ليتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه المحترف البرازيلي فابيو دي ليما الذي مثل الورقة الرابحة للفريق في هذه المباراة.