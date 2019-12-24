شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مرمى الإنتاج مغلق بالسحر.. وهؤلاء السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات للصحفيين بعد مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي: «تم قفل الشبكة بواسطة السحر، سيد عبدالحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال هم من جلبوا السحرة».
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في إطار الجولة الـ10 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وأضاف مرتضى منصور: «المرمى مفتوح أمام اللاعبين، لكن الكرة ترفض الدخول، ما يفعله سيد عبدالحفيظ يعد كفراً، لقد منع السحر الحكم من احتساب ركلة جزاء لصالحنا».
وأتم رئيس الزمالك: «لاعبو الزمالك رجال، لا توجد أي أزمات مع اللاعبين، ولا توجد أزمة مستحقات، ممدوح عباس جلب ساحرا من نيجيريا وسيد عبدالحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
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