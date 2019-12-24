شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مرمى الإنتاج مغلق بالسحر.. وهؤلاء السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات للصحفيين بعد مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي: «تم قفل الشبكة بواسطة السحر، سيد عبدالحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال هم من جلبوا السحرة».

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وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في إطار الجولة الـ10 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف مرتضى منصور: «المرمى مفتوح أمام اللاعبين، لكن الكرة ترفض الدخول، ما يفعله سيد عبدالحفيظ يعد كفراً، لقد منع السحر الحكم من احتساب ركلة جزاء لصالحنا».

وأتم رئيس الزمالك: «لاعبو الزمالك رجال، لا توجد أي أزمات مع اللاعبين، ولا توجد أزمة مستحقات، ممدوح عباس جلب ساحرا من نيجيريا وسيد عبدالحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».