شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: التعادل مع الزمالك نتيجة إيجابية وكنت أتمنى الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مختار مختار، المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، على تعادل فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الزمالك بدون أهداف ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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وقال مختار خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «نتيجة إيجابية أن نحرز نقطة أمام الزمالك مع العلم أنني كنت أتمنى أن نحقق الفوز اليوم».

وأضاف: «الأبيض يمر بظروف صعبة جدًا وقلت للاعبين لابد أن نستغلها، وهذا ظهر في الشوط الأول ثم تراجعنا نوعًا ما، وكنا ننتظر فرصة واحدة نستغلها».

وواصل: «اللاعبون مجهدون من ضغط المباريات، والزمالك أضاع أهدافًا ولكن ليس كمباراة سموحة، وأظن أن الأداء كان متساويًا والفرص واحدة».