شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور بعد التعادل مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تعادل فريق الكرة الأول أمام الإنتاج الحربي سلبيًا في مباراة الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور منفعلًا في تصريحات للصحفيين: «إذا حاولنا لمدة 100 سنة لن نسجل أهدافًا، الشبكة مغلقة».

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وأضاف: «الزمالك له ضربة جزاء لم تحتسب وهناك حملة ضد الفريق بقيادة سيد عبدالحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال لإسقاط الزمالك، لاعبو الزمالك رجال، أدوا ما عليهم لكن الكرة لا تدخل رغم الفرص. سيد عبدالحفيظ (مدير الكرة بالنادي الأهلي) يعمل مع الحكام لإعلاء الأهلي وإسقاط الزمالك».

وواصل: «الحكم لم يحتسب وقتا ضائعا كافيا بجانب عدم احتساب ركلة الجزاء».

وأوضح مرتضى منصور عبر هاتفه لقطات لبعض أعمال السحر، متهمًا سيد عبدالحفيظ باستخدامها ضد الزمالك، قائلًا: «هذا كفر، لا يوجد رياضة بهذا الشكل».

واختتم رئيس الزمالك حديثه: «رينيه فايلر (المدير الفني للنادي الأهلي) لا يصدق نفسه مما يحدث في الأهلي، الحل عند ربنا».