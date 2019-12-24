شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية مجددًا بشأن مقترحاتها للائحة النظام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع؛ بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بإدارة شؤون الاتحاد قبل اعتمادها.

وأشار الاتحاد- في خطاباته إلى الأندية- إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح «فيفا»، كما حدد الخطاب مدة شهر من تاريخه لتسلم مقترحات الأندية.

وكان اتحاد كرة القدم أرسل للأندية خطابا سابقا بالموضوع بتاريخ 14 أكتوبر الماضي.