شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة و«اف سى مصر» يتعادلان 2-2 بالدورى الممتاز لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق مصر للمقاصة مع مضيفه (اف سى مصر) بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية في الجولة العاشرة بالدورى الممتاز لكرة القدم.
أحرز هدفي مصر المقاصة أحمد سعيد أوكا الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه (اف سى مصر) في الدقيقة 47، ومحمد جابر ميدو من ضربة جزاء في الدقيقة 77، وسجل هدفي (اف سى مصر) أحمد الشيخ من ضربة جزاء في الدقيقة 41 ورضا الويشى في الدقيقة 89.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 9 نقاط في المركز الـ13 مؤقتا و(اف سى مصر) إلى 8 نقاط في المركز الـ15.
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