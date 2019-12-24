اقتراب بوجبا من المشاركة أساسيا مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير اليوم الثلاثاء إلى إمكانية عودة بول بوجبا إلى التشكيل الأساسي للفريق، للمرة الأولى منذ سبتمبر، خلال المباراة المقررة أمام نيوكاسل بعد غد الخميس.



ويستضيف مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل ضمن المرحلة التاسعة عشر من الدوري الممتاز، والتي تقام منافساتها تزامنا مع احتفالات فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينج داي).

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وكان بوجبا قد شارك من مقعد البدلاء في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام واتفورد صفر / 2 أمس الأول الأحد، وقال سولشاير إن اللاعب يمكنه إحداث فارق كبير بالفريق الذي يحتل المركز الثامن بالدوري حاليا.

وقال سولشاير في تصريحاته للصحفيين اليوم الثلاثاء "لنرى كيف سيكون رد فعله (بعد مباراة واتفورد)، وكيف حاله الآن."

وأضاف "لقد أدى بشكل جيد حقا عندما شارك. وهذا يشكل إضافة كبيرة وربما ندفع به ضمن التشكيل الأساسي... هو شيء رائع أن يعود من جديد."