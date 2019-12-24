شكرا لقرائتكم كارتيرون يواصل مقاطعة المؤتمرات الصحفية بعد التعادل مع الانتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مقاطعة المؤتمرات الصحفية بعد التعادل مع الانتاج الحربي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ولم يحضر المدير الفني للمؤتمر الصحفي بعد لقاء الانتاج في أعقاب التعادل بناء على تعليمات مجلس الإدارة، حيث تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، ليواصل نزيف النقاط، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقى فى المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقى فى المركز الخامس بفارق الأهداف.

وفشل لاعبو الزمالك اليوم فى مصالحة جماهيرهم بتحقيق ألفوز والعودة لطريق الآنتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتى خسر فيها ألفريق الأبيض اللقاء قبل الماضى أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.

ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

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فيما ضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قنأوى- معإذ الحنأوى- محمود البدري - أحمد مجدى ومحمد بازوكا- محمد عادل - علاء سلامة- موسى ديأوارا ومحمود عادل- باسم مرسي.

وحضر مرتضي منصور رئيس الزمالك المباراة من ستاد السلام، على الرغم من وجود عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه عن حضور 3 مباريات للأبيض فى الدورى الممتاز، حيث علق على هذا القرار .