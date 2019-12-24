شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالاهلي تعقد الأسبوع المقبل بعد عودة محمود الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح أجتماعاً الأسبوع المقبل بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي من فرنسا حيث عاد بيبو منذ قليل للقاهرة قادماً من فرنسا حيث تواجد هناك حالياً في رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريباً.

وخاض محمود الخطيب في العاصمة الفرنسية باريس على مدار الأيام الماضية برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.

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ووصل الخطيب مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطارالقاهرة الدولى قادماً من فرنسا على متن رحلة مصر للطيران رقم 800 ، حيث بعد أن أمضى هناك رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريباً، خاض خلال برنامج العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر

وتناقش لجنة التخطيط بالاهلي عدة أمور خاصة بقطاع الكرة منها العروض التى تلقاها النادي لأكثر من لاعب مؤخراً وأمور أخرى خاصة بصفقة الفريق في يناير المقبل حيث سيضم الاهلي مهاجاً بعد التعاقد مع كهربا.