شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد حازم إمام من القائمة المتجهة إلى زامبيا غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون استبعاد حازم إمام ظهير أيمن الفريق من القائمة، التي ستغادر فجر الغد متجهة إلى زامبيا استعدادا للقاء زيسكو الزامبي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب إصابة اللاعب في لقاء الانتاج ورفض الجهاز الفني ضم بديل لحازم. وتضم القائمة ٢٠ لاعبا هم: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي Advertisements خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو -أحمد سيد زيزو خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد ويغيب عن الفريق محمود شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية

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