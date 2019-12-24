شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد حازم إمام من القائمة المتجهة إلى زامبيا غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم القائمة ٢٠ لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو -أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد
ويغيب عن الفريق محمود شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يستبعد حازم إمام من القائمة المتجهة إلى زامبيا غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.