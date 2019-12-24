شكرا لقرائتكم باسم مرسى: التعادل امام الزمالك "بطعم الفوز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى عن رضاه بالتعادل السلبى مع الزمالك فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أكد باسم مرسى، أن فريقه قدم أداء مميز أمام فريق قوى ونجح فى اقتناص نقطة التعادل "بطعم الفوز" مشيرًا إلى أن أهم ما حدث أن الإنتاج واصل سلسلة عدم خسارته حيث تعد تلك المباراة هي الخامسة على التوالي التي لم يتعرض فيها الفريق الحربي للخسارة.

تابع مهاجم الإنتاج تصريحاته، لافتًا إلى إنه راضٍ عن أدائه ومستواه الذي ظهر به في مواجهة الزمالك، موضحًا إنه أجاد التعامل مع كافة الفرص التي أتيحت له.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، ليواصل نزيف النقاط، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقى فى المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقى فى المركز الخامس بفارق الأهداف.

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وفشل لاعبو الزمالك اليوم فى مصالحة جماهيرهم بتحقيق ألفوز والعودة لطريق الآنتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتى خسر فيها ألفريق الأبيض اللقاء قبل الماضى أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.

ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قنأوى- معإذ الحنأوى- محمود البدري - أحمد مجدى ومحمد بازوكا- محمد عادل - علاء سلامة- موسى ديأوارا ومحمود عادل- باسم مرسي.

وحضر مرتضي منصور رئيس الزمالك المباراة من ستاد السلام، على الرغم من وجود عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه عن حضور 3 مباريات للأبيض فى الدورى الممتاز .