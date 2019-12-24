شكرا لقرائتكم الخطيب يعود الى القاهرة بعد التعافي من آلام الظهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى منذ قليل، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطارالقاهرة الدولى قادماً من فرنسا على متن رحلة مصر للطيران رقم 800 ، حيث بعد أن أمضى هناك رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريباً.

خاض الخطيب خلال لجلسات العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر، ويأتى ذلك بناءً على الفحوصات الطبية التى خضع لها رئيس النادى الأهلى فى باريس قبل ثلاثة أسابيع بمعرفة أحد أكبر الأطباء وأجرى أشعة حديثة من نوعها فى العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعى وفقة لرؤية الطبيب المعالج.