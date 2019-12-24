شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: "الجن" السبب فى إهدار الزمالك الاهداف امام مرمى الانتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الفرص الضائعة التى يُهدرها لاعبى الأبيض فى مباراتهم أمام الإنتاج الحربى، المقامة بينهما الآن ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد السلام، والتى تُشير نتيجتها بالتعادل السلبى.

قال منصور خلال تواجده فى المقصورة الرئيسية لاستاد السلام، لأحد المتابعين للمباراة المتواجدين بجواره: "الشبكة مقفولة"، وذلك تعليقًا على الفرصة الضائعة الكثيرة من لاعبى الزمالك وخاصة الفرصة التى اتيحت لكريم بامبو ويوسف أوباما، أمام مرمى الإنتاج الحربى وعلى الرغم من ذلك لم ينجح اللاعبين فى هز شباك المنافس.

يحضر رئيس الزمالك المباراة من ستاد السلام، على الرغم من وجود عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه عن حضور 3 مباريات للأبيض فى الدورى الممتاز، حيث علق على هذا القرار وحضروه إلى ملعب المباراة قائلاً: "بعد الماتش في بيان والمهم نكسب ربنا يوفقهم في المباراة".

يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، إلا أن الأخير خاض 9 مباريات فى الدورى مقابل 8 مباريات خاضهم الأبيض.

بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي

خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا

خط الهجوم :محمود عادل - باسم مرسي