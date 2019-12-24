شكرا لقرائتكم مختار مختار: غياب التركيز تسبب في عدم تسجيل أهداف فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي أن مباراة الزمالك في الجولة العاشرة كانت صعبة جدا، وأضاف أن فريقه مر بظروف غاية في الصعوبة ، موضحاً في المؤتمر الصحفي أن الانتاج قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وكان بإمكانه التسجيل، وشدد على أن فريقه تراجع في الشوط الثاني بسبب الإجهاد خاصة وأن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، وأوضح أن فريقه سافر طنطا وأسوان قبل لقاء الزمالك.

وأكد مختار أن التعادل نتيجة إيجابية في مباراة الزمالك وكان يتطلع لتحقيق الفوز، وأضاف أن مردود باسم مرسي كان جيد في المباراة رغم عدم التسجيل، لكن لم يحالفه التوفيق وكان محطة جيدة في المباراة، وخبراته كان لها دور.

وأضاف أن تغييراته كانت هجومية من أجل تحقيق الفوز، ولكن غياب التركيز تسبب في عدم تسجيل أهداف وأوضح أن النتيجة أمام الزمالك إيجابية ، وأوضح أنه طالب لاعبي الانتاج باستغلال ظروف الزمالك الصعبة من أجل تحقيق المكسب، ولكن فريقه تراجع في الشوط الثاني خوفا من استقبال أهداف.

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، ليواصل نزيف النقاط.

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وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقى فى المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقى فى المركز الخامس بفارق الأهداف.

وفشل لاعبو الزمالك اليوم فى مصالحة جماهيرهم بتحقيق ألفوز والعودة لطريق الآنتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتى خسر فيها ألفريق الأبيض اللقاء قبل الماضى أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.

ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قنأوى- معإذ الحنأوى- محمود البدري - أحمد مجدى ومحمد بازوكا- محمد عادل - علاء سلامة- موسى ديأوارا ومحمود عادل- باسم مرسي.